Gf Vip, il post di Antonella Clerici per Andrea Mainardi dopo la finale

"La prova del cuoco" è stata la sua famiglia per anni e lo è tuttora. Impossibile per Antonella Clerici dimenticare chi ha condiviso con lei quella casa per anni e che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, come Andrea Mainardi, che proprio grazie al cooking show di Rai 1 ha raggiunto la popolarità.

Nel bel mezzo della finale del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha rotto il silenzio su Instagram sbandierando il suo sviscerato (e prevedibile) tifo per lo chef. Una foto in cui si abbracciano sorridenti e quelle parole di incoraggiamento: "Vai #chefatomico sei forte!".

Un messaggio che non ha portato troppa fortuna - visto che Andrea si è piazzato al secondo posto, lasciando la vittoria a Walter Nudo - ma che certamente avrà fatto piacere a Mainardi. E poi un'altra certezza: questa edizione del Gf Vip non ha brillato per ascolti, ma uno dei volti Rai di punta era tra i telespettatori.