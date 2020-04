GF Vip, Antonella Elia scivola e cade | VIDEO

Disavventura per Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip, scivolata e caduta per sfuggire allo scherzo di Sossio Aruta con cui era in corso una gara di gavettoni. Mentre si rifugiava in casa di corsa per sfuggire al compagno che dal giardino aveva iniziato a inseguirla con un secchio d’acqua, la concorrente è scivolata per terra sull’acqua lanciata da Aruta e ha battuto la testa, come mostra il video registrato e postato sui social.

A quel punto la regia ha subito cambiato inquadratura, passando dalla cucina alle camere da letto, ma in seguito le parole di Paola Di Benedetto hanno fatto intendere il tempestivo intervento di un medico arrivato in soccorso: “Per fortuna è intervenuta la dottoressa che è entrata in casa per soccorrerla…”, ha detto la ragazza. Tornata davanti alle telecamere, Antonella Elia ha poi rassicurato tutti sul suo stato di salute: “Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore”, ha spiegato, rassicurando Sossio preoccupato per l’accaduto sul fatto che non sia stata colpa sua.

(Di seguito il video della caduta di Antonella Elia postato su Twitter)

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6
April 6, 2020