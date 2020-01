GF Vip, Antonella Elia demolisce Chiara Ferragni e Fedez: "Ho visto un video patetico"

Antonella Elia senza freni al Gf Vip. Durante una chiacchierata in Casa insieme ai coinquilini, la showgirl critica senza mezzi termini Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? I due avrebbero postato un video "patetico" di una lezione di pole dance.

Antonella Elia contro Chiara Ferragni e Fedez

"Ormai - spiega Elia - Sto studiando i social. Un giorno, scorrendo tra i post, mi trovo davanti alla Ferragni e a Fedez. Sono terribili". Immediata la risposta di Paola Di Benedetto, che prova a difendere l'imprenditrice e il cantante: "Beh, sono simpatici però". Ma Antonella non si lascia intenerire: "No, simpatici zero. Sono patetici. La pole dance è una cosa figa. Invece io ho visto quel babbuino che si attaccava a sto pale e quella ragazza che faceva un movimento orrendo. Due che fanno gli influencer si pongono così?"

A rispondere ad Antonella è anche Clizia Incorvaia, che di professione fa proprio l'influencer come Chiara e Fedez. "Lei lo fa per mostrarsi in modo simpatico e naturale". Ma Antonella è implacabile: "A me non sembrava simpatica la cosa".

In basso, il video di Antonella Elia contro Chiara Ferragni e Fedez