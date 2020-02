Antonella Elia incontra il fidanzato, lui spiega: “Ecco perché ho incontrato la mia ex”

(Il chiarimento tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane nella Casa del Grande Fratello Vip)

Nuovo faccia a faccia tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane, tornato nella Casa del Grande Fratello Vip per chiarire la scomoda posizione in cui era stato posto ai suoi occhi dalle foto che lo ritraevano in compagnia della sua ex Fiore Argento.

Nel corso della decima puntata del reality, alla concorrente sono state mostrate le immagini del suo compagno che a ‘Live - Non è la D'urso’ si era sottoposto alla macchina della verità e aveva definito una montatura l’esito del risultato. “Non può avermi tradito, io non concepisco il tradimento”, ha commentato Antonella, poi raggiunta da Pietro che, tranquillizzandola sulla sua sincerità, ha spiegato il motivo per cui ha incontrato la sua ex.

Pietro Delle Piane chiarisce l’incontro con la sua ex

Messi l’uno davanti all’altra, Pietro e Antonella si sono ritrovati a discutere delle foto che ritraevano lui con la sua ex. “L’ho incontrata per lavoro”, ha spiegato lui alla fidanzata che chiedeva perché si fosse fatto beccare dai fotografi. Poche parole ancora, poi il bis di un bacio passionale e lunghissimo come quello già regalato alle telecamere qualche settimana fa, ha sancito la pace. “Non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l'ho mai tradita”, ha ribadito Pietro che, messo davanti alle foto con la ex, ha aggiunto: “Non c'è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva”.