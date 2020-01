Gf Vip, Signorini in lacrime dopo le parole di Antonella Elia sulla mancata maternità

(Nel video lo sfogo di Antonella Elia)

La mancanza di un figlio è enorme per Antonella Elia, che negli ultimi giorni ha parlato di questo grande rimpianto con gli altri vip in Casa. Argomento su cui Alfonso Signorini è tornato mercoledì sera in diretta, raccogliendo il dolore della conduttrice, oggi 56enne.

Un istinto materno arrivato troppo tardi, ha spiegato: "Prima ero solo spinta verso la sopravvivenza più bieca. Il mio istinto era sopravvivere e realizzare il più possibile quello che mi dava più sicurezza, tipo il lavoro. Io sono un po' acerba, arida forse. Per me erano importanti altre cose. La maternità era una cosa così distante e anche paurosa, era così impossibile pensare di poter essere madre. Non mi passava nemmeno per l'anticamera del cervello. Ero incapace di immaginare la maternità, ero troppo impegnata nella lotta intensa per la sopravvivenza e sopravvivere in due sarebbe stato ancora più difficile, a meno che non avessi trovato un uomo fantastico, che non ho trovato".

Uno sfogo profondo che ha commosso Signorini: "Ti vorrei tanto abbracciare adesso - ha detto con la voce rotta dal pianto e le lacrime agli occhi -. C'è una tale verità in quello che stai dicendo, che coinvolge molti di noi, uomini e donne, che viviamo la tua stessa aridità".