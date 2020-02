Gf Vip, Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane: "E' finita"

La storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra proprio essere finita. Decisione presa in Casa dalla showgirl, che crede a quello che le è stato mostrato sui giornali la settimana scorsa, convinta che il fidanzato l'abbia tradita.

"Ho deciso di lasciare Pietro - ha detto agli altri inquilini - Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita". Invani i tentativi di farla ragionare da parte dei compagni d'avventura, la showgirl è convinta della sua scelta. Non è convinto invece l'attore, che ospite a Mattino 5 ha spiegato: "Conoscendo Antonella non ci lasceremo in tv. Secondo me questa è una richiesta d'aiuto. E' una provocazione perché vorrebbe che io tornassi nella Casa. Oppure è finito l'amore da parte sua, può succedere anche questo".

Dovrà aspettare che esca, dunque, per capire quale sarà il loro futuro, e certamente il confronto avverrà a telecamere spente, come ha giurato Pietro Dalle Piane, che alle osservazioni di Federica Panicucci sul suo essere "distaccato" ha risposto piccato: "Non sono distaccato. Conosco i miei polli. Mi sono stancato di questo circo che si sta creando". La conduttrice, però, gli ha fatto subito notare che il primo ad alimentare questo circo, presenziando in tutti i salotti televisivi, è proprio lui... Tana.