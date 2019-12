Grande Fratello Vip, chi è Antonella Elia: lavoro e vita privata della concorrente

Antonella Elia è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla showgirl, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Chi è Antonella Elia, carriera e lavoro

Antonella Elia è nata a Torino 56 anni fa. Ha esordito in tv con alcuni spot, poi nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 ‘La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio’. Nella stagione 1991-1992 partecipa alla prima edizione di ‘Non è la Rai’ condotta da Enrica Bonaccorti e ai vari speciali della trasmissione, come il varietà estivo Bulli & pupe con Paolo Bonolis. Sempre nel 1992, Antonella Elia torna ad affiancare Corrado che, con Fabrizio Frizzi, è al timone della nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo e presenta assieme a Luca Barbareschi il varietà di Rete 4 ‘Questo è amore’. Ha affiancato Raimondo Vianello nel programma calcistico Pressing su Italia 1 dal 1993 al 1996 e in quegli anni ha condotto con Beppe Fiorello la terza edizione del varietà musicale Karaoke. Nel 1994 inizia il sodalizio con Mike Bongiorno che la sceglie come valletta e spalla dei suoi quiz e varietà tra cui ‘La ruota della fortuna’, dove suscitò scalpore la sua contestazione contro le pellicce messe in palio da uno sponsor, scatenando le ire del conduttore. Nella sua carriera Antonella Elia vanta anche diverse esperienze in teatro.

Chi è Antonella Elia, vita privata

Dopo una relazione lunga cinque anni con lo scrittore Fabiano Petricone, oggi Antonella Elia è legata all’attore e doppiatore Pietro Delle Piane con cui pare che il matrimonio sia un progetto imminente. L’attrice non ha figli: tempo fa ha rivelato di aver abortito all’età di 26 anni, episodio che considera il più gran rimpianto della sua vita.

Chi è Antonella Elia, partecipazione ad altri reality show

Nel 2004 Antonella Elia ha partecipato all’Isola dei Famosi allora in onda su Rai Due dove venne eliminata nel corso della settima puntata con il 47% dei voti. Di quell’edizione resta alla storia la sua furibonda lite con Aida Yespica. Nel 2012 torna di nuovo come concorrente dell'Isola dei famosi che vince con il 73,45% dei voti. Nel 2017 partecipa al reality di Rai Due Pechino Express e in coppia con Jill Cooper si classifica al secondo posto. Nel 2018 ha gareggiato anche nel talent Tale e quale show di cui comunque vincerà l'ultima puntata imitando Jessica Rabbit.