Antonella Elia contro tutti: “Mi sfruttate per fare ascolti. Non sarei dovuta venire al GF Vip”

(Antonella Elia contro tutti)

Antonella Elia non trova pace nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo aver allontanato a fatica il sospetto del tradimento da parte del fidanzato, ora la concorrente si trova a dover gestire le tensioni interne con un gruppo ostile al suo carattere, oggetto di discussione nella puntata di lunedì 17 febbraio. "Non ci sarei dovuta venire…. Mi sfruttate per fare ascolti", ha esclamato in lacrime nel corso della diretta che ha passato in rassegna la furiosa lite con Patrick Ray Pugliese poi foriera di nuove discussioni con diversi coinquilini della Casa. "La donna che considerate tanto fragile mi ha detto ti spezzo in due", ha raccontato Fernanda Lessa, frase negata da Antonella, ma confermata da Fabio Testi.

Le accuse di Antonella Elia, la reazione di Signorini

“Questa crocifissione contro di me è orrenda”, ha affermato Antonella in lacrime accusando i suoi compagni di essere ipocriti: "Mi state usando per fare ascolti, tutti quanti". Per quanto possibile, Signorini ha tentato di placare gli animi dei concorrenti, soprattutto quello della concorrente molto provata da una situazione di inimicizia che pare collettiva: "Voglio esortare Antonella a essere meno provocatrice… Sei tu che sei così, noi non ti abbiamo certo dato un copione". E davanti al consiglio sul tentativo di riconquistare la stima dei compagni, "Non voglio farlo, mi fanno schifo", è stata la drastica replica.