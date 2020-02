Il fidanzato di Antonella Elia beccato con un’altra, lei tuona: “Questa me la paga!”

(La reazione di Antonella Elia davanti alle fotografie del presunto tradimento del fidanzato)

Le anticipazioni avevano promesso rivelazioni sconvolgenti per alcuni degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, e così è stato: nella puntata del reality in onda ieri 3 febbraio, il colpo più duro è arrivato per Antonella Elia, messa davanti alla notizia circolata poche ore prima della diretta televisiva riguardante un presunto tradimento del fidanzato Pietro Delle Piane, paparazzato con una donna dal settimanale Nuovo.

Le foto di Pietro Delle Piane con una donna: lo scoop di ‘Nuovo’

Ma andiamo con ordine. Durante la diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha anticipato il servizio del settimanale Nuovo che vede protagonista il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, in compagnia di una donna. Nulla di compromettente negli scatti pubblicati, ma la produzione ha voluto comunque riferire la situazione alla concorrente, innamoratissima dell’uomo con cui qualche puntata fa si era abbandonata in un bacio mozzafiato davanti alle telecamere.

Investita del difficile compito di raccontarle l’accaduto Adriana Volpe a cui per prima, lontana da tutti, sono state mostrate le foto incriminate. “Mi hanno dato un compito che non è bellissimo. Mi hanno fatto andare alla Mystery e mi hanno fatto vedere delle immagini, le ho viste (…) Lei è di schiena, lui davanti che le parla. Zero. Poi, probabilmente, si sono salutati. Ma sono foto che se io avessi visto mio marito, direi, prendo atto. Non c'è un bacio, non c'è niente”, le parole riferite da Adriana ad Antonella nel tentativo di tranquillizzarla.

Il fidanzato fotografato con la sua ex: la reazione di Antonella Elia

“L'importante è che non sia morto nessuno”, è stato il primo commento a caldo di Antonella Elia, visibilmente scossa dalla notizia a cui è seguita la proposta di Signorini di vedere o meno le foto in questione. Chiamata nella Mistery Room Antonella Elia si è così trovata davanti alle immagini del compagno insieme alla donna di cui è stata rivelata l'identità: Fiore Argento, sorella di Asia Argento, con cui Pietro Delle Piane aveva avuto una storia.

“Ah ma certo che so chi è! Ma guarda che faccia estasiata, ma questa me la paghi”, ha commentato Antonella in tono pacato ma risoluto: “Ci eravamo detti di non vedere più i nostri ex, anzi, lui diceva che io avevo un rapporto morboso con il mio ex, Fabiano, con cui sono legatissima, ho un rapporto bellissimi. Questa me la paghi cara, disgraziato” .

Per aspettare l'evoluzione della situaizone toccherà aspettare la prossima puntata, in onda lunedì 11 febbraio.