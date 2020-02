Antonella Elia vs Valeria Marini, è lite: "Non mi piaci, non sei nessuno". Lei: "Cattivissima"

(L'accesa discussione tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip)

Prime le punzecchiature velenose, poi lo scontro diretto che ha rivelato la reciproca antipatia: Valeria Marini e Antonella Elia non se le sono certo mandate a dire nell’acceso botta e risposta che, nato con il pretesto della contesa amicizia con Aristide Malnati, è sfociato in un rimpallo di recriminazioni lanciate l’una verso l’altra durante una conversazione nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia contro Valeria Marini: i motivi della lite

Tutto è nato quando Valeria Marini si è proposta di insegnare ad Aristide Malnati lo stile ‘delfino’ in acqua: “Se vai a fare delfino con lei con me hai chiuso”, ha minacciato Antonella Elia rivolgendosi all’amico che la ex diva del Bagaglino ha rivendicato come amico suo, prima che della collega di reality. “Perché devi essere così castrante? Noi siamo amici da molto più tempo, tu vieni dopo”, la sentenza di Valeria che ha dato il via a una serie di accuse e repliche via via più pesanti.

“Tu non sei simpatica, pensi di essere chissà che e non sei niente. Vuoi far credere qualcosa che non sei”, ha tuonato Antonella a cui Valeria ha replicato argomentando con il tema della cattiveria che a suo parere riserva alle donne verso cui non si mostrerebbe solidale. “Questa è la casa che ti meriti, perché evidentemente fuori non hai un cavolo”, le parole conclusive di Antonella Elia, definita “cattivissima” dalla rivale con cui ormai non sembra esserci il minimo spiraglio di distensione.