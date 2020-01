Gf Vip, ecco perché Antonio Zequila è a rischio squalifica

Il pubblico non perdona. Soprattutto quello del Grande Fratello Vip, che segue le avventura dei concorrenti della Casa h24 attraverso un canale televisivo dedicato. E così, dopo la squalifica per frasi sessiste di Salvo Veneziano, adesso i telespetattori puntano il dito contro alcune parole di troppo pronunciate da Antonio Zequila a proposito del coinquilino Patrick Ray Pugliese.

Antonio Zequila squalificato? Le parole dello 'scandalo'

Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Chiacchierando con Aristide Malnati e con Andrea Denver, Antonio Zequila ha commentato la forma fisica di Patrick con frasi ironiche ma pesanti al tempo stesso. "Certo, se lui non si mette a dieta, dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano, il quadro... Lo leghiamo qui e gli tiriamo le palle, chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 e sui genitali 40. Giochiamo con quelle, quelle fanno male eh...".

A scherzare insieme anche Aristide Malnati. "Scocchiamo i dardi e chi vince, vince un barattolo di marmellata!", ha aggiunto quest'ultimo. Quando poi Aristide ha fatto notare a Zequila che Patrick è solito dormire utilizzando due cuscini, Antonio c'ha messo il carico: "E per forza! Uno solo, la testa non ce la fa! Non c’ha una testa, ha un capodoglio! Ha un collo taurino... E’ fatto tipo girino lui, hai visto? Secco, secco, con 'sta capoccia da brontosauro". Poi, dopo aver passato in rassegna i presunti difetti di Patrick (si renderebbe protagonista di gavettoni e russa la notte), Zequila è stato anche costretto ad ammettere: "Il pubblico da casa adora. Ci dovete soffrire"