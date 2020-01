Grande Fratello Vip, chi è Aristide Malnati: lavoro e vita privata del concorrente

Aristide Malnati è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla showgirl, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Chi è Aristide Malnati

Nato a Milano il 10 luglio 1964, Aristide Malnati è cresciuto ad Arma di Taggia (Imperia) insieme alla nonna. A volerlo nel cast del GF Vip è stato l’amico Alfonso Signorini, con cui ha frequentato il Liceo Classico a Milano. Dopo una laurea in Lettere Classiche alla Statale di Milano con una tesi sui papiri di Alceo, poeta lirico greco conterraneo e contemporaneo di Saffo, Malnati ha preso parte a 15 campagne di scavo in Egitto, dove la sua équipe ha scoperto centinaia di papiri scritti in greco. Dal 1996 ha iniziato la carriera giornalistica collaborando con Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Libero; per le emittenti Telenova e TV2000 è stato autore di documentari sulla Bibbia. E’ stato accanto ad Alfonso Signorini nell'Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo, durante il quale gli viene attribuito il nome di ‘Mummy’, il mummiologo, proprio in riferimento ai suoi trascorsi in Egitto. In televisione nel 2010 ha partecipato a Cuore di mamma su Rai Due con Amadeus; nel 2012 è stato opinionista a Pomeriggio 5, poi a Detto Fatto (Rai Due) nella stagione 2013-'14 e nel 2015 ha partecipato a cinque puntate del Grand Hotel Chiambretti.

Chi è Aristide Malnati, vita privata

Aristide Malnati non è sposato e non ha figli e, a oggi, non si conoscono ulteriori novità riguardo alla sua vita privata. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2016 dichiarò di aver avuto un affettuoso approccio con Paola Caruso, anche lei concorrente di quell’edizione del reality.

Chi è Aristide Malnati, partecipazioni ad altri reality show

Aristide Malnati è già noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, nel 2016. In quell’occasione non riuscì a portare a compimento il proprio percorso perché fu costretto ad abbandonare per via di alcuni problemi di salute.

Aristide Malnati , concorrente del Grande Fratello Vip: foto da Instagram