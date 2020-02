GF Vip, bollori tra Asia Valente e Antonio Zequila: lei lo seduce, lui apprezza (VIDEO)

(In alto, Asia Valente seduce Antonio Zequila)



Che le curve di Asia Valente avrebbero fatto girare la testa ad Antonio Zequila era cosa abbastanza prevedibile. Procace e provocante lei, ex macho e tombeur des femmes lui, 23 anni lei, 56 lui, i due hanno cominciato a stuzzicarsi sin dalle prime ore di oggi, dopo l'ingresso dell'influencer al Grande Fratello Vip avvenuto nella puntata di ieri sera. E' stata la ragazza, in particolare, a provocare il coinquilino, attraverso balletti a bordo piscina e massaggi bollenti. Vi ricordiamo che entrambi sono single. Mettete a letto i bambini.

Ma andiamo con ordine. Già questa mattina Zequila aveva spiegato di apprezzare l'arrivo di Asia e Sara, le due nuove concorrenti del reality show di Canale 5. "Sono veramente felice del vostro ingresso, avete portato una ventata di gioventù, simpatia e freschezza che mancava", ha detto loro. Siparietto bollente, poi, quando Asia ha chiesto a Zequila di spalmarle la crema sul lato b. L'attore napoletano non se l'è fatto ripetere due volte. Da sottolineare come la bella beneventana abbia fatto la stessa richiesta anche ad Aristide Malnati, anch'esso particolarmente sensibile al fascino femminile, che però si è rifiutato, forse perché spiazzato da tanta audacia.

Poco dopo, poi, il picco massimo di bollori. Asia ha improvvisato a bordopiscina un balletto hot per divertire Antonio, tra movimenti di bacino e twerking. Lui, inebetito da tanto ben di Dio, è rimasto a guardare senza parole, poi le si è avvicinato ed ha lasciato che la ragazza 'appoggiasse' il suo lato b sulla sua schiena. Tra i due risate, sguardi e complicità. E chissà che tanto felling non si trasformerà presto in qualcosa di più concreto...