Gf Vip, una stanza per l'autoerotismo: l'indiscrezione

Ancora nessun incontro bollente nella Casa del Grande Fratello Vip, così qualcuno (forse) vorrà "correre ai ripari". La scorsa notte ai concorrenti sarebbe arrivato un comunicato proprio a questo riguardo, per suggerire dove poter praticare autoerotismo.

E' stata Giulia Provvedi a fare da portavoce: "Il Gf ha comunicato che i maschi possono andare in bagno. C'è una telecamera ma è di servizio, non registra, serve solo per le emergenze. Potete autogestirvi. Potete usufruire di un servizio che è di autosvuotamento, ragazzi non è uno scherzo, ce l'ha detto il Grande Fratello. Ci hanno detto di dirlo, è la verità. Se uno rimane dentro troppo o in casi particolari la telecamera entra in azione. Hanno detto dopo 40 minuti registra la telecamera. Oppure, se entrate in due, la telecamera funziona e monitora".

Insieme a lei Enrico Silvestrin, che si lascia sfuggire anche altro: "Qualcuno di noi ha già rotto gli indugi. Uno ha fatto con il metodo della canadese, me lo ha detto il ragazzo in questione. Oggi ho fatto un confessionale proprio su questa cosa".

Resta il dubbio che sia uno scherzo da parte della gemellina e dell'ex vj, ma vero o no, certamente nelle prossime ore salteranno fuori un po' di altarini...