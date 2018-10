Gf Vip, bacio saffico in Casa e Monte tuona: "Mi ha fatto schifo"

Un uomo "all'antica", così si è definito Francesco Monte con i suoi compagni d'avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. In rete, invece, nelle ultime ore in molti lo stanno accusando di omofobia dopo le sue parole in merito al bacio che Giulia Salemi e Martina Hamdy si sono scambiate mentre giocavano a "obbligo o verità".

Sopra il bacio tra Martina e Giulia

"Mi sono infastidito - ha ammesso in salotto davanti a tutti - Io non ho l'apertura mentale per questo. Per me un bacio tra due donne a stampo è uno scherzo, con la lingua mi fa un attimo... Non lo condivido, ecco. Io su queste cose sono più tradizionalista, più all'antica". La notte, nel letto accanto a Giulia, i toni dell'ex tronista sono diventati più duri, come dimostrano diversi video sul web: "Il bacio con la lingua mi ha fatto schifo. Per come sono fatto io. Per me quelle robe non esistono sulla faccia della Terra. Quelle cose a me fanno schifo".

Inutili i tentativi di Giulia di fargli capire che si trattava di una goliardata: "Voi la vedete in un altro modo perché siete aperte - ha tagliato corto Monte - Siete del nord, ragionate in un'altra maniera. Vedere due donne che si baciano mi fa schifo". Argomento chiuso (per lui). Il polverone, invece, si è appena alzato.