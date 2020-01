Gf Vip, Barbara Alberti choc: "Pasquale Laricchia farà del male ad una donna" (VIDEO)

Barbara Alberti torna a scagliarsi contro Pasquale Laricchia. Dopo averlo accusato di essere "emblema del maschilismo e del qualunquismo", oggi la scrittrice ribadisce la sua diffidenza nei confronti dello speaker radiofonico.

Barbara Alberti contro Pasquale Laricchia

Alberti ne parla a Rita Rusic, la concorrente con cui ha legato di più nella Casa. "Ieri sera lui era furibondo - dice - Ci avrebbe ucciso tutti, esprimeva un’aggressività e un odio... Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questo. Però odierà le donne, lui farà qualcosa di male alle donne. Aveva una faccia da assassino". Non è chiaro a quale episodio si riferisca Barbara, dal momento che il video che circola in rete si riduce a pochi secondi di registrazione.

Di certo però non è la prima volta che Alberti si scaglia contro Pasquale. Lo aveva fatto già qualche giorno durante una conversazione con Andrea Montovoli: "Non smette mai di parlare, è convinto che le sue parole siano verità rivelate. In realtà è la rappresentazione del qualunquismo", aveva detto.

In basso, il video di Barbara Alberti contro Pasquale Laricchia