GF Vip, Barbara Alberti demolisce Pasquale Laricchia: "Ecco perché lo eliminerei subito" (VIDEO)

Durante una conversazione con l'attore Andrea Montovoli, la scrittrice esprime tutta la sua antipatia per lo speaker radiofonico: "Non smette mai di parlare, è convinto che le sue parole siano verità rivelate. In realtà è la rappresentazione del qualunquismo". E Montovoli concorda...