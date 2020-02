GF Vip, decima puntata. Barbara Alberti lascia il gioco: “Non ce la faccio più”

(Barbara Alberti decide di abbandonare il gioco di Grande Fratello Vip)

Dopo dieci settimane Barbara Alberti ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente lo ha comunicato al pubblico e agli autori del programma nella diretta di lunedì 10 febbraio, alla fine di giorni e giorni di riflessioni sullo stress di un ‘gioco’ che comunque mette a dura prova i sentimenti e gli stati d’animo.

“Voglio assolutamente uscire dalla Casa - ha detto Barbara in collegamento con lo studio -non ce la faccio più. Vi prego di accettare le mie dimissioni, l'altra volta sono finita in ospedale e ora non voglio più rischiare”. Qualche settimana, infatti, la scrittrice aveva avuto un piccolo problema di salute che l'aveva costretta a uscire in via momentanea dalla casa per poi rientrare, ma stavolta la scelta è stata irrevocabile.

“Vi ringrazio, da casa non lo vedono, ma c'è un grande lavoro dietro, siamo stati coccolati come neonati, ma io non reggo più lo stress di questo gioco, sono finita in clinica, se continuo chissà dove vado. Grazie davvero e spero che mi accettiate in studio”, ha concluso Alberti prima di chiudere dietro di sé la famigerata Porta Rossa.

GF Vip, decima puntata: eliminato Michele Cucuzza

Oltre all’addio spontaneo di Barbara Alberti, la decima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Michele Cucuzza e Serena Enardu e Licia Nunez finire in nomination. Le discussioni sul flirt tra Clizia e Paolo, il chiarimento tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro accusato di averla tradita, l’ingresso di Lory Del Santo per un confronto con Antonio Zequila sono stati i momenti più salienti di una puntata che ha anche mostrato un duro scontro tra Pago e Serena per un like su Instagram del tentatore di Temptation Island.