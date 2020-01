Gf Vip, Barbara Alberti: "Wanda Nara un mostro". Poi copre il microfono (VIDEO)

Ops. She did it again. Che in italiano significa: Barbara Alberti ci è cascata di nuovo. Dimenticando di avere il microfono accesso, la concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è lasciata andare ad una considerazione colorita sull'opinionista Wanda Nara. Già durante le scorse settimane era finita al centro delle polemiche per alcune frasi pesanti pronunciate nei confronti di Pasquale Laricchia (qualcosa come "ha la faccia da assassino, farà del male alle donne. Lui è emblema del qualunquismo").

Le parole di Barbara Alberti su Wanda Nara

Stavolta invece il fattaccio è accaduto durante una conversazione di Barbara con Rita Rusic e Andrea Montovoli. Mentre i tre stavano chiacchierando amabilmente in camera da letto, la scrittrice ha accusato Wanda di aver fatto un uso errato della chirurgia estetica. "Ma come Wanda Nera, Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno. Dai è un mostro. Come? Sì è lei... ops", ha detto. Poi, resasi conto della gaffe, ha coperto il microfono. Rita e Andrea, intanto, stavano già sghignazzando sull'accaduto.