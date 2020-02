Barbara d’Urso amica dell’ex di Clizia Incorvaia: “Mi ha chiesto di spiegare come stanno le cose”

(Barbara d'Urso riporta le dichiarazioni dell'ex di Clizia Incorvaia a partire dal minuto 5)

La crisi sentimentale di Clizia Incorvaia è uno dei temi che più sta animando le discussioni riguardanti il Grande Fratello Vip 2020. La ragazza, ex moglie del leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina, ha ceduto all’attrazione verso di Paolo Ciavarro, salvo poi palesare i propri sensi di colpa nei confronti di un uomo che frequentava prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Il mistero sulla sua identità è durata per poco: lui si chiama Tiberio Carcano, è un imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo e in un’intervista ha dichiarato di non essere il fidanzato di Clizia, libera, come tale, di vivere al meglio la sua esperienza televisiva.

Ad aggiungere un tassello alla vicenda ora è Barbara D’Urso che nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio5, ha affrontato l’argomento spiegando di essere amica di Tiberio e di voler chiarire una volta per tutte la natura del rapporto tra lui e la concorrente del GF Vip.

Barbara d’Urso sul flirt tra Clizia e ‘l’uomo misterioso’: “Lui è un mio carissimo amico”

Barbara d’Urso è intervenuta sulla questione quando Lory Del Santo ha affermato di essere a conoscenza di un’altra relazione vissuta da Clizia lo scorso anno con un uomo che non sarebbe Tiberio Carcano.

“Questo uomo di cui parli tu è precedente. C’è un altro uomo, si chiama Tiberio. È un mio carissimo amico, non è abituato ad andare in televisione e non è abituato alle interviste”, ha affermato la conduttrice: “Lui e io ci sentiamo 120 volte al giorno perché lui è rimasto sorpreso da questa situazione. Le trasmissioni lo cercano, i giornali lo cercano perché lui passa come quest’uomo che la sta aspettando fuori. La realtà, e mi ha chiesto lui di dirlo, è che Tiberio e Clizia hanno avuto questa liaison durata un mese. Tiberio è una persona carinissima. Si è separato da circa un anno da una donna meravigliosa che è una mia cara amica, hanno una bambina. Lui è single ma ha frequentato Clizia per un mese. Poi lei è entrata nella Casa e lui le ha detto di comportarsi da donna single. Le aveva chiesto anche di essere riservata. Quindi adesso che è uscito fuori il suo nome, lui è sotto shock. Mi ha detto ‘Barbara io non so che fare, aiutami tu’”.

Sostanzialmente, dunque, la conduttrice ha confermato quanto già detto da lui nella sua unica dichiarazione: “Non abbiamo mai parlato di fidanzamento. È giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi…”. Ora si vedrà se Clizia verrà informata delle sue parole nel corso della prossima puntata del GF Vip.