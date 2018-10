ESCLUSIVA | GF Vip, Barbara d'Urso entra nella Casa: la verità sul countdown «social»

Ebbene sì, come i fan più attenti avevano sospettato, il countdown pubblicato in questi giorni da Barbara d'Urso sul suo profilo Instagram si riferisce proprio al prossimo ingresso nella Casa del 'Grande Fratello Vip', che avverrà nel corso della puntata in onda giovedì 25 ottobre. A confermarlo sono alcune fonti a Today.

La presentatrice, storica padrona di Casa del reality, e reduce dal successo della conduzione della versione 'nip' che si è conclusa a giugno, tornerà ad essere coinvolta nel gioco. Ma ancora non è chiaro in quali vesti. Tre sono le opzioni che le si prospettano. La conduttrice potrebbe aprire la puntata, inaugurando così il filone di appuntamenti in onda il giovedì sera. Oppure fare un discorso di incitamento (o "ramanzina") ai concorrenti in gara, già redarguiti sapientemente da Cristiano Malgioglio una settimana fa. Infine, tra le possibilità, c'è un'intervista one-to-one con la collega Ilary Blasi.

Ma c'è anche un altro nodo da sciogliere. Come si metteranno le cose tra la timoniera di 'Domenica Live' ed Alfonso Signorini? I due non hanno rapporti da ormai tre anni.

Intanto, il conto alla rovescia è partito: come riportato da Barbara stamattina tra le Instagram Stories, mancano solo tre giorni al colpo di scena...