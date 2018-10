Barbara d'Urso arriva al GF VIP? La clamorosa indiscrezione

Un clamoroso rumor sta facendo il giro della rete: Barbara d'Urso potrebbe approdare al 'Grande Fratello Vip'. Prima di precipitare nel vortice delle fake news, però, bisogna specificare che l'ipotesi al momento resta tale. Ma alcuni indizi lanciati dalla conduttrice sui suoi profili social suggerirebbero che il reality si sta muovendo proprio in questa direzione.

Come fa notare il sempre attento sito 'Bitchyf.it', infatti, da giorni la sibillina Barbarella sta facendo un misterioso countdown sul suo profilo Instagram. Oggi, ad esempio, ha pubblicato l'immagine del numero 7. E, guarda caso, mancano sette giorni alla puntata del 'Grande Fratello Vip' che andrà in onda giovedì 25 ottobre.

Già perché a partire dalla prossima settimana il GF VIP raddoppia l'appuntamento: oltre al lunedì, sarà in diretta anche nella prima serata di giovedì. Ed è probabile che la conduttrice Ilary Blasi abbia deciso di affidare alla collega almeno una diretta. Ma c'è di più. Già in passato Barbara aveva utilizzato i social per comunicare il suo approdo al GF: mesi fa pubblicava di tanto in tanto abiti già utilizzati nel reality per annunciare il suo ritorno al timone. Oppure, seconda - e più semplice - ipotesi, gli autori hanno chiamato super Barbara per inaugurare le nuove puntate del finesettimana.

Realtà o fantasia? Il verdetto arriverà nelle prossime ore.