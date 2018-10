"Mio figlio guadagna poco", e Barbara Palombelli risponde a tono ad Eleonora Giorgi

Una nuova voce si aggiunge allo 'stipendio-gate' di Paolo Ciavarro. Se giorni fa la produzione di 'Amici' ha smentito che Eleonora Giorgi, parlando di "bass guadagni" del figlio, si riferisse proprio al talent show, oggi anche 'Forum' replica alle indiscrezioni. E lo attraverso le parole di Barbara Palombelli, che coglie la palla al balzo per rispondere in diretta ai pettegolezzi.

Sono solamente due, infatti, le trasmissioni in cui lavora Paolo: 'Amici' e 'Forum'. Ed esclusa ormai la prima, i sospetti ricadono inevitabilmente sulla seconda. Ebbene - secondo quanto riporta Fanpage - la Palombelli ha smorzato le polemiche scherzandoci su con lo stesso Ciavarro. "Ti sei ripreso da tutte le polemiche del Grande Fratello?", gli ha chiesto, per poi fare chiarezza: "Numero 1 noi ti vogliamo bene, numero 2 i giovani faticano un po’ all’inizio e fanno un po’ la gavetta, e tu sei uno dei più bravi a fare la gavetta, e in produzione si impara tanto. Poi voglio dire un’altra cosa, tua madre è un’attrice e sta dentro al Grande Fratello ma ha alle spalle una carriera di attrice tutta la vita e tutto quello che dirà sarà oggetto di spettacolo. Poi la vita vera e l’amore vero tra madre e figlio è un’altra cosa".