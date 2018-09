GF Vip, incidente bollente per Benedetta Mazza: si strappa il costume in diretta

Siparietto bollente al 'Grande Fratello Vip'. Il costume di Benedetta Mazza, tra le concorrenti più sexy di questa edizione, si è rotto in diretta durante la prova settimanale.

Il fattaccio è avvenuto al termine della puntata, quando Benedetta si è tuffata in piscina per partecipare ad una sfida in acqua. Dopo essersi accorta dello strappo, la showgilr ha continuato stoicamente a giocare, tenendosi il seno e cercando quindi di evitare il peggio.

Chi è Benedetta Mazza

Classe 1989, Benedetta Mazza è una modella originaria di Parma, divenuta famosa nelle vesti di Professoressa a 'L'Eredità', game show preserale di Rai 1, a cui partecipa dal settembre 2009 al 2011. Dopo aver conseguito la maturità scientifica a Parma, infatti, Benedetta comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo classificandosi quinta a 'Miss Italia' nel 2008.

Da allora si sperimenta nelle vesti di attrice e conduttrice: a partire dal 23 aprile 2012 conduce la trasmissione 'La TV Ribelle' su Rai Gulp, al fianco di Mario Acamp; interpreta Chantal, l'assistente di Rocco Siffredi, in un episodio de 'I Cesaroni'.

Alle spalle già alcune esperienze nei reality show: nel 2016 partecipa a 'Pechino Express' in coppia con Raffaella Modugno.