Gf Vip, Benedetta Mazza in lacrime: "Sto bene qui, nella vita sola come un cane"

Oltre 40 giorni di "reclusione" nella Casa del Grande Fratello Vip, eppure Benedetta Mazza non sente la mancanza dell'esterno, anzi, teme proprio il ritorno alla realtà. La modella si è sfogata in Confessionale, svelando lati privatissimi.

"Mi sento molto sola - ha confessato - nella mia vita sono sola come un cane. Paradossalmente qui mi sento a casa. Se non mangio, se non ceno qualcuno se ne accorge, se mi alzo un'ora più tardi, c'è qualcuno che mi sveglia, che mi viene a chiamare, se voglio un caffè. Non mi sento mai a casa, da nessuna parte, con nessuno, nemmeno con la mia famiglia. Posso uscire alle tre di mattina e tornare due giorni dopo, se mi succede qualcosa non sono neanche convinta che qualcuno se ne accorga".

Benedetta non è riuscita a trattenere le lacrime: "Ho la sensazione che nessuno abbia bisogno di me, qui invece mi sento importante, sto da Dio. La cosa che più mi fa star male di quando uscirò è che perderò tutta una serie di quotidianità, come se avessi il mio posto qui. Cosa che non ho da nessuna parte, in nessuna città, con nessuno. Sono di tutti e di nessuno. Forse è la prima volta, da tanto, che mi sento parte di qualcosa che è anche mio".

Poco dopo ha continuato a sfogarsi con Giulia e Francesco: "Ho una sorella ma non abbiamo mai avuto un bel rapporto. Quando i miei si sono separati sono successe tante cose brutte. Non ho niente, non ho una casa. Ho vissuto 4 anni in albergo, anni osceni. Ho lasciato tutto per andare in Argentina, poi mi sono lasciata e sono tornata qua".