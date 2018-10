GF VIP, un concorrente verso l'espulsione: ha bestemmiato

Spunta un nuovo caso bestemmia al 'Grande Fratello Vip'. Dopo l'archiviazione di un'imprecazione avvenuta ad inizio ottobre, stavolta un audio che sta girando in rete non lascia spazio a dubbi: un concorrente ha bestemmiato e quindi merita la squalifica. E' però mistero sull'identità del diretto interessato.

Nella clip diffusa dai telespettatori sui social, si sente un ragazzo che pronuncia nitidamente una bestemmia. Non è possibile dare con certezza un volto a quella voce: a farlo saranno gli autori stessi, con l'ausilio di inquadrature diverse. Di certo c'è che il concorrente incriminato non è Stefano Sala, inquadrato nelle immagini e silente.

Non è la prima volta che un inquilino della Casa viene espulso per questo motivo. Stessa sorte toccò lo scorso anno a Gianluca Impastato e a Marco Predolin. Si attendono provvendimenti nella puntata del reality in onda stasera, lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5.