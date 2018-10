GF Vip: l'acconciatura di Ilary Blasi divide la rete, ma ecco cos'è il 'wet look'

Che è successo ai capelli di Ilary Blasi? E' questa la domanda che i telespettatori del 'Grande Fratello Vip' si sono posti di fronte al look sfoggiato dalla conduttrice nel corso della terza puntata.

Ilary, che dopo il 'long bob' del debutto ci ha abituato ai colpi di scena, ha stupito tutti con il cosiddetto 'wet look', ovvero una acconciatura dall'effetto bagnato. La scelta azzardata però ha diviso i fan. C'è chi sostiene che la Blasi sia bella in qualsiasi versione e chi invece scherza dicendo che "il parrucchiere andrebbe licenziato". "Ilary porta improvvisamente in auge i capelli sporchi, mi pare di capire", ironizza qualcun altro.

Cos'è il 'wet look' e come realizzarlo

La tendenza 'wet' per i capelli arriva direttamente dagli anni '90, periodo in cui questo tipo di acconciatura era molto diffuso. Nel corso dell'ultima estate 2018, poi, è tornata in voga ma in veste rivisitata e quindi in una maniera meno fissa e più dinamica. Come si realizza? Con spuma e gel a volontà... e tanta fantasia!

Ilary non ha asciugato i capelli. Al posto suo avrei già il torcicollo. #GFVip2018 — alessandra menzani (@AMenzani) 8 ottobre 2018

Sei Ilary Blasy e ti pettini e vesti così — Sarinski (@Sarinski_) 8 ottobre 2018