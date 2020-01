GF Vip, Carlotta Maggiorana trova un biglietto del marito nella giacca e piange (VIDEO)

(Nel video in alto, Carlotta Maggiorana trova il biglietto del marito e scoppia a piangere)

Lontano dagli occhi ma vicini col cuore. E' un amore così forte quello tra Carlotta Maggiorana e il marito Emiliano al punto da colmare le distanze. Mentre lei è reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, lui è riuscito a farle arrivare un suo biglietto romantico con un brillante escamotage e cioè facendoglielo trovare in un cappotto consegnato alla produzione.

Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana trova il biglietto del marito

Come da prassi, infatti, gli inquilini di Gf Vip ricevono a più riprese gli abiti da indossare durante la permanenza nel reality show di Canale 5. E così Emiliano Pierantoni ha pensato così di sorprendere la moglie con un messaggio d'amore a sorpresa. "Ti amo", c'era scritto sul foglietto. Parole di fronte alle quali Carlotta, che più volte in questi giorni ha lamentato la mancanze dei suoi affetti, è scoppiata in lacrime. Ad abbracciarla subito Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. "E' un gesto molto bello", le ha detto l'influencer. "Sei fortunata, beata te", ha aggiunto il figlio dell'attrice Eleonora Giorgi, che da tempo lamenta la difficoltà a trovare la sua anima gemella.

Grande Fratello Vip, chi è il marito di Carlotta Maggiorana

Nata il 3 gennaio del 1992 e cresciuta a Montegiorgio, in provincia di Fermo, Carlotta è passata alla storia del concorso Miss Italia - che ha vinto nel 2018 - proprio per essere stata la prima Miss sposata. Il marito si chiama Emiliano Pierantoni, e i due sono convolati a nozze nel 2017 un anno prima della sua vittoria nel concorso di bellezza. “Quando l’ho vista per la prima volta, in un locale nelle Marche, io avevo trent’anni e lei appena diciassette… Era troppo giovane per approfondire”, ha affermato lui tempo fa in un'intervista, per poi proseguire così: “Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di darle il primo bacio, in macchina”. Poi l'inizio di una favola d'amore che dura tutt'ora.