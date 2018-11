Gf Vip, Cecchi Paone ricorda il coming out: "Con mia moglie anni atroci"

Un amore travolgente nei confronti di un altro uomo che non poteva più nascondere. Non è stato semplice anni fa per Alessandro Cecchi Paone, allora sposato, fare coming out. Il giornalista lo ha raccontato in Casa a Jane e Martina: "Il nostro rapporto era di totale complicità, dovevo dirglielo. E' stata una tragedia per me e per lei".

"Non ha mai detto una virgola sul fatto in sé - ha raccontato ancora Alessandro - il suo problema è stato 'avevamo un amore esclusivo, ora è finito perché tu hai un altro amore'. Un dolore atroce ma non si parlava del fatto che si trattasse di un ragazzo. Abbiamo passato tre anni atroci, ma non c'è stato inganno, doppiezza, umiliazione né da parte dell'uno né da parte dell'altro. Tanta gente mi diceva di stare zitto, di farmi le mie storie con i ragazzi e fare figli con lei. Tutte persone con cui ho chiuso i rapporti".