Gf Vip, Cecilia Rodriguez in Casa? Un concorrente ha chiesto di incontrarla

Scongiurato l'ingresso di Fabrizio Corona per un confronto al vetriolo con Silvia Provvedi, nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe consumarsi un altro incontro tra ex ad alta tensione. Cecilia Rodriguez, che un anno fa ha lasciato Francesco Monte proprio durante il reality dopo essersi avvicinata a Ignazio Moser, potrebbe varcare di nuovo la porta rossa di Cinecittà.

Nessuna diavoleria degli autori, a chiedere di incontrare la sorella di Belen è stata la Marchesa d'Aragona, che ha messo il suo nome nella lista di persone da cui le farebbe piacere ricevere una sorpresa dutante una delle dirette. "Per la mia lista ho chiesto di vedere in primis Chechu - ha confidato la Marchesa a Elia e Fabio - Sì, certo che parlo di Cecilia! Perché vi stupite tanto? Lei è molto legata a me, mi vuole molto bene. E se non va bene a qualcuno chi se ne frega".

Poco dopo, però, ha vuotato il sacco anche con Francesco Monte, che non resterebbe certamente indifferente all'ingresso in Casa della storica ex: "Io ho un certo rapporto con lei e ha detto che mi viene a trovare. Se a te non sta bene, io dico di non farla venire più. Potrebbe capitare che la chiamano domani, capito? Non ho chiesto solo di lei, ma è quasi certo che viene, quindi dimmi la verità se anche minimamente ti potrebbe infastidire".

A detta di Monte "no problem", e sul Gf Vip potrebbe abbattersi presto una bella bufera...