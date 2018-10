GF Vip: Cecilia non accetta di incontrare Monte, lui replica in diretta

(Nel video in alto, Francesco Monte ricorda Cecilia Rodriguez)

Non è semplice per Francesco Monte partecipare al 'Grande Fratello Vip'. Solo un anno fa, infatti, proprio nel loft di Cinecittà, il modello tarantino è stato lasciato in diretta dalla ex fidanzata Cecilia Rodriguez, che dopo quattro anni di amore si era innamorata del coinquilino Ignazio Moser.

Nel corso dell'ultima settimana, Monte ha avuto una crisi. Le pareti della Casa, infatti, sono tappezzate delle foto dei vecchi concorrenti del reality, e tra questi c'è anche Cecilia. Così, in occasione della terza puntata, Alfonso Signorini ha voluto chiedere all'ex tronista quale fosse il suo stato d'animo. "Sarebbe difficile per chiunque al posto mio trovarsi di fronte le foto della propria ex donna - ha spiegato Monte - Fa uno strano effetto, ma è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito". "Hai rimpianti?", ha chiesto Alfonso. "No, nessuno".

Monte ancora innamorato di Cecilia?

Nel vederlo così scosso, Signorini ha poi deciso di fare una domanda diretta. "Però è passato un anno. Ed è strano che tu abbia ancora una reazione così brutale. Dimmi la verità: sei ancora un po' innamorato?", "No Alfonso. Se reagisco così è perché vivo un processo particolare. E' una mia caratteristica, qualcosa che mi viene in automatico". A questo punto è intervenuta Ilary. "Cosa faresti se ci fosse Cecilia dall'altra parte della porta?", "Niente".