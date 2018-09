Grande Fratello Vip 3, chi è Andrea Mainardi: scheda e foto

Andrea Mainardi è uno dei 18 protagonisti del "Grande Fratello Vip", in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Andrea Mainardi, carriera e vita privata

Bergamasco, classe 1983, è cuoco, ristoratore e conduttore televisivo. Inizia a lavorare da giovanissimo con lo chef Andrea Berton e nel 2010 apre il suo primo ristorante Officina Cucina, a Brescia. Due anni dopo ne apre un altro a New York, The bowery kitchen, e diventa ospite fisso de "La prova del cuoco", su Rai 1, sia come cuoco che come giurato.

Dal 2015 conduce il programma televisivo "Ci pensa Mainardi", su Fox Life. La cucina è il suo regno e ha intenzione di avere, anche nella Casa, tutto sotto controllo: dalla spesa alla dispensa, solo così potrà preparare le sue ricette. Generoso, lunatico e molto innamorato della sua fidanzata, è pronto a vivere un'esperienza fantastica. Nel suo passato una relazione con la showgirl Laura Forgia.