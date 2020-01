Grande Fratello Vip, chi è Antonio Zequila: lavoro e vita privata del concorrente

Nel cast del Grande Fratello 2020 anche Antonio Zequila. Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul giornalista e conduttore tv protagonista del reality di Canale 5, al via da gennaio, con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e Wanda Nara e Pupo come opinionisti

Grande Fratello Vip, chi è Antonio Zequila: lavoro

Attore cinematografico e di fotoromanzi. L'esordio sul grande schermo nel 1987 con 'Delizia', poi ancora 'Sapore di donna', 'Legittima vendetta', 'Omicidio al telefono' e tanti altri film in cui ha interpretato ruoli più o meno importanti. Nella sua carriera non mancano serie tv e fiction, tra cui 'College', 'Cento Vetrine', e 'Il bello delle donne... Alcuni anni dopo', ma la grande popolarità arriva nel 2005 con 'L'Isola dei Famosi 3' - dove conquistò il soprannome 'Er Mutanda' - e indimenticabile, l'anno dopo, la violenta lite con Adriano Pappalardo a 'Domenica In' che costò il posto a Mara Venier. Il 28 ottobre 2006 è uscito il suo primo disco, 'Senza di te'.

Grande Fratello Vip, chi è Antonio Zequila: vita privata

Classe 1964, Antonio Zequila è originario di Atrani, in provincia di Salerno, dove è nato il 1 gennaio sotto il segno del Capricorno. Attualmente single, ha avuto una lunga relazione con Ines Muriel, dentista spagnola, finita nel 2018. Nel suo curriculum da playboy pare vanti anche un flirt con Ivana Trump. Non ha figli.

Grande Fratello Vip, chi è Antonio Zequila: partecipazioni ad altri reality

L'Isola dei Famosi 3 (Rai2, 2005)

Grande Fratello Vip, chi è Antonio Zequila: foto (Crediti foto Facebok)