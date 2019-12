Grande Fratello Vip, chi è il concorrente Pago: lavoro e vita privata

Chi è Pago, concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul modello protagonista del reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Grande Fratello Vip, chi è Pago: lavoro

Pago (vero nome Pacifico Settembre), è nato a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, nel 1971. E' un cantante. Il suo successo più grande è arrivato nel 2006, quando ha interpretato la canzone 'Parlo di te', che è diventata colonna sonora di uno spot pubblicitario e vero e proprio tormentone dell'estate. Sempre nel 2006 partecipa, vincendo, al reality show 'Music Farm', condotto da Simona Ventura. Nel 2019 diventa uno dei protagonisti più chiacchierati della cronaca rosa per l'addio con la compagna Serena Enardu avvenuta nel reality show 'Temptation Island Vip' in onda in estate su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Grande Fratello Vip, chi è Pago: vita privata

E' single. Nell'estate del 2019, in occasione della partecipazione a Temptation Island Vip ha detto addio alla compagna Serena Enardu dopo sette anni d'amore. I due non erano sposati e non avevano figli. Prima di lei, Pago è stato sposato dal 2003 al 2013 con Miriana Trevisan, showgirl a cui ha dedicato appunto il brano 'Parlo di te': la coppia ha avuto un figlio, Nicola, nato nel 2010.

Grande Fratello Vip, chi è Pago: partecipazione ad altri reality show

Vincitore di 'Music Farm', reality show condotto nel 2006 su Rai Due da Simona Ventura.

Concorrente di 'Temptation Island Vip' in coppia con l'ex compagna Serena Enardu.

Grande Fratello Vip, chi è Pago: foto

Nelle foto in basso (crediti Instagram): Pago con il figlio Nicola e l'ex compagna Serena Enardu