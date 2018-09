Grande Fratello Vip 2018, chi è Eleonora Giorgi: scheda e foto

Eleonora Giorgi è tra i protagonisti del "Grande Fratello Vip 3", in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Eleonora Giorgi, carriera e vita privata

Romana, classe 1953, Eleonora Giorgi è un'attrice, regista e produttrice cinematografica italiana.

CARRIERA. La fortuna arriva nelle commedie sexy all'italiana degli anni '70 con il debutto in 'Storia di una monaca di clausura' e poi in 'Appassionata', interpretato in coppia con Ornella Muti. L'anno dopo posa nuda per la rivista PlayBoy.

La svolta poi nella seconda metà degli anni '70, quando è protagonista dei film L'Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo e Cuore di cane (1976) di Alberto Lattuada, proseguendo con altri film di impegno quali Una spirale di nebbia (1977) del regista Eriprando Visconti.

Spazio poi nella sua carriera alla commedia all'italiana degli anni '80: 'Mia moglie è una strega' con Renato Pozzetto, 'Borotalco' con Carlo Verdone (forse il suo maggior successo di pubblico, che le vale il David di Donatello), 'Mani di velluto' e 'Grand Hotel Excelsior' con Johnny Dorelli e Adriano Celentano.

Negli anni '90 e 2000 si allontana dal cinema per avvicinarsi alla tv. Nel 2003 debutta nella regia cinematografica con 'Uomini & donne, amori & bugie', con protagonista la sua storica rivale Ornella Muti. Nel 2017 partecipa a 'Ballando con le Stelle'.

VITA PRIVATA. Al momento è single. E' stata sposata dal 1979 al 1984 con l'editore Angelo Rizzoli, con cui ha rotto quando, sul finire degli anni '80, lui fu travolto dallo scandalo della P2. E' da ricercare qui la ragione dell'allontanamento dal cinema: Eleonora ha raccontato infatti che i trascorsi del marito ne avrebbero influenzato negativamente l'immagine pubblica.

Altra storia importante è quella con l'attore Massimo Ciavarro, da cui ha il figlio Paolo, oggi 24enne.