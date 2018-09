Grande Fratello Vip 3, chi è Elia Fongaro: scheda e foto

Elia Fongaro è tra i concorrenti del 'Grande Fratello Vip 3', reality show in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Elia Fongaro, carriera e vita privata

Elia Fongaro è un modello professionista famoso per essere testimonial di vari marchi internazionali e per essere stato ‘Velino’ di Striscia la notizia. Classe 1991 (ha quindi 27 anni), è alto 1,84 mt. E’ originario di Arzignano (Vicenza), ha un diploma in ragioneria ed è iscritto al corso di laurea in Scienze Politiche.

Partecipa al GF Vip per far conoscere il proprio carattere e permettere al pubblico di scoprirlo, ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni, certo che a mancargli di più durante la sua permanenza nella casa sarà la telefonata quotidiana con la famiglia. Si definisce leale ma anche molto impulsivo.

Vita privata. E’ single, tifoso dell’Inter, amante delle canzoni di Venditti e dei Queen e fan di Javier Zanetti.