Grande Fratello Vip 3, chi è Enrico Silvestrin: scheda e foto

Enrico Silvestrin è uno dei 18 protagonisti del "Grande Fratello Vip 3", in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Enrico Silvestrin, carriera e vita privata

Romano, classe 1976, Enrico Silvestrin è uno degli artisti più poliedrici del panorama italiano. Speaker, conduttore, attore e musicista. Esordisce giovanissimo come modello, ma il successo arriva nel 1994, a Londra, dove diventa uno dei volti di MTV Europe e il primo VJ italiano nella storia dell'emittente. Con la nascita di MTV Italia torna e conduce Sonic per due stagioni (1997-1998).

Per anni al timone di programmi musicali, nel 2000 si lancia nel mondo del cinema. Indimenticabile nei film di Gabriele Muccino "Come te nessuno mai" e "Ricordati di me", ma sono tanti i titoli in cui compare il suo nome, tra cui "Che ne sarà di noi", e diverse anche le fiction a cui prende parte come "Distretto di Polizia". Nel 2007 conduce Festivalbar con Giulio Golia ed Elisabetta Canalis, poi lascia cinema e tv per tornare al suo grande amore, la radio.

Vita privata

Papà di Gianmarco, 7 anni, nato dalla relazione con Emanuela Familiari, finita nel 2011. Attualmente ha una compagna. Ama dare consigli, ma riconosce anche di essere un po' lunatico. Non ama gestire i conti, ma è pronto a cucinare, pulire e fare giardinaggio. Gli mancherà non sapere cosa succederà fuori dalla Casa.