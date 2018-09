Grande Fratello Vip 3, chi è Fabio Basile: scheda e foto

Fabio Basile è tra i concorrenti del 'Grande Fratello Vip 3', reality show in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Fabio Basile, carriera e vita privata

Fabio Basile è un judoka famoso per avere vinto l’Oro alle Olimpiadi di Rio del 2016. Nato a Rivoli (Torino) 24 anni fa, il campione di judo è graduato dell'Esercito Italiano del cui gruppo sportivo fa parte dal 2013, e ha conquistato il bronzo sia ai Giochi del Mediterraneo 2013 a Mersin nella categoria 60 kg, sia ai campionati europei giovanili di Bucarest dello stesso anno.



Partecipa al Grande Fratello Vip “per provare un’esperienza nuova che sembra magnifica, ma soprattutto per scoprire i miei limiti. Se ne ho...”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, confidando che a mancargli di più durante la sua ‘reclusione’ nella Casa di Cinecittà saranno la famiglia, gli amici più cari e ascoltare la musica.

Si definisce sincero e leale. Odia la falsità e per questo – dice – “sono capace di chiudere i rapporti”.



Vita Privata. E’ single.