Grande Fratello Vip 3, chi è Giulia Salemi: scheda e foto

Giulia Salemi è una delle concorrenti del 'Grande Fratello Vip 3', reality show in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Giulia Salemi, carriera e vita privata

Carriera. Classe 1993, Giulia Salemi è una modella ed influencer per metà lombarda e metà iraniana. Nata e cresciuta a Piacenza, abbandona la città d'origine dopo gli studi alle scuole superiori per inseguire il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2014 si classifica quarta a 'Miss Italia', ma la popolarità arriva l'anno seguente con la partecipazione a 'Pechino Express' in coppia con la madre Fariba. Dopo l'apparizione in tv, i follower si moltiplicano e Giulia diventa una influencer sui social, dove il pubblico si appassiona alla sua simpatia.

La vera risonanza mediatica, però, arriva nel settembre 2016, quando in occasione del red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, si presenta con un abito molto audace, caratterizzato da uno spacco definito eccessivo dai media.

Nel 2017 è opinionista fissa a 'Sbandati', programma di seconda serata condotto dal duo comico Gigi e Ross su Rai 2.

Vita privata. Diversi i flirt attribuiti a Giulia. Quello con il rapper Marracasch, accanto a cui viene pizzicata in occasione di diverse serate. E ancora con Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini e attuale compagno di Giorgia Palmas. Di contro, lei si racconta come una ragazza all'antica: "Sono casta da due anni", dichiara nel 2017.

Partecipazione ad altri reality show. Pechino Express, 2015