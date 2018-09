Grande Fratello Vip 3, chi è Jane Alexander: scheda e foto

Jane Alexander è una dei 18 protagonisti del "Grande Fratello Vip", in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Jane Alexander, carriera e vita privata

Nata a Watford nel 1972 da padre britannico e da madre croata, si trasferisce prestissimo a Roma con la famiglia. I genitori, attivi nel mondo del doppiaggio, sono determinanti nella sua scelta di impegnarsi fin da giovanissima come doppiatrice. A 16 anni comincia a lavorare anche come modella.

Debutta in tv nel 2001 con la conduzione di Coming Soon Television, mentre l'esordio sul grande schermo arriva nel '93 con un piccolo ruolo in un film di Pino Quartullo, "Le donne non vogliono più". Recita per Giuseppe Tornatore e Roberto Faenza, ma la popolarità arriva con "Elisa di Rivombrosa", famosa fiction di Canale 5 in cui interpreta la marchesa Lucrezia Van Necker Beauville.

Nel 2011 conduce su Italia 1 "Mistero", poi al fianco di Fabio Volo nel suo programma su Rai 3, per poi tornare a condurre "Mistero" nel 2013. Nel 2015 partecipa al reality show di Rai 2 "Monte Bianco - Sfida Verticale".

Partecipa al Grande Fratello Vip per sfidare i propri limiti. E' riservata, disponibile, ma anche testarda. La cosa che le mancherà di più, assicura, è la sua famiglia.