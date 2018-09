Grande Fratello Vip 3, chi è la marchesa D’Aragona: scheda e foto

La marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è tra i concorrenti del 'Grande Fratello Vip 3', reality show in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini.

La marchesa D'Aragona, carriera e vita privata

La marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è una nobildonna nata a Roma nel 1951.

Laureata in Estetologia ed esperta in comunicazioni multimediali, è anche una giornalista che ha lavorato per la Gazzetta di Piacenza e di Lodi, con rubriche di moda e bellezza. Ha debuttato in televisione nel 1992 come conduttrice di un talk show a Tirrenia. E’ stata giurata del programma ‘Selfie - Le cose cambiano’ e opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Vita privata . Sposata per ben tre volte e con altrettanti divorzi alle spalle, la marchesa d’Aragona adesso di dichiara single. Ha una figlia, Ludovica.