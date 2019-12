Grande Fratello Vip, chi è Michele Cucuzza: lavoro e vita privata del concorrente

Nel cast del Grande Fratello 2020 anche Michele Cucuzza. Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul giornalista e conduttore tv protagonista del reality di Canale 5, al via da gennaio, con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e Wanda Nara e Pupo come opinionisti

Grande Fratello Vip, chi è Michele Cucuzza: lavoro

Siciliano, di Catania, classe 1952, Michele Cucuzza è un giornalista, conduttore tv e radiofonico. Il suo esordio è sulla carta stampata, prima con Catania Sera e poi il quotidiano Il Giorno. Nel 1983 l'approdo in Rai. Per anni lavora come redattore, poi nell'88 inizia a condurre il Tg2. Negli anni '90 il debutto in tv come conduttore, indimenticabili i suoi 10 anni a 'La vita in diretta', fino al 2008. Tanti i programmi che ha condotto, tra cui anche Uno Mattina al fianco di Eleonora Daniele. Dal 2016, fino alla scorsa stagione, volto del day time di Telenorba con 'Buon Pomeriggio'. E' la prima volta che partecipa a un reality.

Grande Fratello Vip, chi è Michele Cucuzza: vita privata

Attualmente single, Michele Cucuzza ha avuto una lunga relazione con la cantante Lisa, a cui oggi è legato da una profonda amicizia. Ha due figlie, Carlotta e Matilde, avute da due donne diverse: la primogenita da una collega francese, mentre la seconda da un'altra giornalista Rai. Sono loro il suo amore più grande.

Grande Fratello Vip, chi è Michele Cucuzza: foto (Crediti foto Instagram)