Grande Fratello Vip 2020, chi è Pasquale Laricchia: lavoro e vita privata del concorrrente

Chi è Pasquale Laricchia, concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla influencer protagonista del reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Vi ricordiamo che Pasquale Laricchia partecipa nel ruolo di 'Highlander', insieme con Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Salvo Veneziano, ovvero 4 vecchi concorrenti "ripescati" dalle passate edizioni del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip, chi è Pasquale Laricchia: lavoro

Nato a Bari il 14 agosto 1972, è diventato famoso dopo la partecipazione al Grande Fratello 4 insieme con la fidanzata americana Victoria Pennington. Al momento dell'ingresso nella Casa era un personal trainer ed art director per l'organizzazione di eventi in club privati, divenuto famoso per la sua esuberanza, oggi è uno speaker radiofonico presso Radio Studio e dj producer presso la sua etichetta discografica indipendente.

Grande Fratello Vip, chi è Pasquale Laricchia: moglie e figli

Nessuna info ufficiale sul suo status sentimentale. Ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe fidanzato con una donna la cui identità è top secret

Grande Fratello Vip, chi è Pasquale Laricchia: partecipazione ad altri reality show

Grande Fratello (2003, Canale 5)

La Talpa (2008, Italia 1)