Grande Fratello Vip 2020, chi è Patrick Ray Pugliese: lavoro e vita privata del concorrente

Chi è Patrick Ray Pugliese, concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla influencer protagonista del reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Vi ricordiamo che Patrick Ray Pugliese partecipa nel ruolo di 'Highlander', insieme con Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Salvo Veneziano, ovvero 4 vecchi concorrenti "ripescati" dalle passate edizioni del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip, chi è Patrick Ray Pugliese: lavoro

Nato a Teheran, in Iran, il 5 dicembre 1977, Patrick Ray Pugliese è diventato famoso dopo la partecipazione al Grande Fratello nell'edizione in onda nel 2004. Ha poi replicato l'esperienza nel 2012. Si distingue in tv per la sua simpatia, ottenendo ruoli di primo piano come inviato e conduttore. Dal 2015 fino ad oggi, svolge la sua attività di imprenditore nel campo delle mountain bike.

Il padre è italo/argentino, la madre ungherese di Budapest. Oggi vive tra Montecarlo e Milano, ma ha abitato anche in Argentina. Parla cinque lingue (Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese e Ungherese).

Dal 2004 al 2009, dopo il Grande Fratello, viene chiamato da Antonio Ricci per entrare a far parte del TG satirico Striscia la notizia con uno spazio appositamente creato per lui durante il quale ha il compito di consegnare il Gongolo di Platino, alternativa con valenza positiva del ben più noto Tapiro d'Oro.

Successivamente è inviato per diverse trasmissioni televisive, da Le Iene a Domenica Cinque. Ha lavorato anche come conduttore: sul canale Super! ha condotto 'Karaoke super show!'. Oggi si dedica alla sua attività imprenditoriale, non disegnando ospitate televisive.

Grande Fratello Vip, chi è Patrick Ray Pugliese: moglie e figli

Durante il GF 12 conosce Martina Pascutti, con cui si fidanza: il 30 agosto 2013 nasce Leone Pugliese, primogenito della coppia. I due si sono lasciati. Oggi Patrick è legato da due anni alla nuova compagna Sara Nanna.

Grande Fratello Vip, chi è Patrick Ray Pugliese: partecipazione ad altri reality show

Grande Fratello 4 (Canale 5, 2004) Concorrente

Grande Fratello 12 (Canale 5, 2012) Concorrente