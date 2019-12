Grande Fratello Vip, chi è Rita Rusic: lavoro e vita privata della concorrente

Rita Rusic è la prima concorrente ufficializzata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere su Rita, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, leggete la scheda completa di seguito.

Chi è Rita Rusic, lavoro

Tana a Parenzo, in Croazia, nel 1960, Rita Rusic è un'attrice e produttrice cinematografica jugoslava naturalizzata italiana.

Ha recitato in una sei pellicole, da Attila flagello di Dio a Grand Hotel Excelsior, regia di Castellano e Pipolo (1982), fino a Polvere, diretto da Massimiliano D'Epiro e Danilo Proietti (2009).

Ma la vera fortuna di Rita è arrivata col ruolo di produttrice. Negli anni Novanta, infatti, comincia ad affiancare il marito Vittorio Cecchi Gori (tra i produttori più attivi nella cinematografia italiana) nella gestione degli affari, diventando sua socia e producendo insieme a lui diverse pellicole di grande successo come 'La vita è bella' di Roberto Benigni, con il nome di Rita Cecchi Gori.



Chi è Rita Rusic, vita privata

E' stata sposata con Vittorio Cecchi Gori dal 1983 al 2000. Tuttora i due hanno un ottimo rapporto: Rita è stata di supporto all'ex marito quando, recentemente, lui è stato vittima di problemi di salute. “Oggi sono single ma potrei sempre risposare mia moglie”, ha dichiarato di recente Cecchi Gori, “Sì, la risposerei subito. Però bisognerebbe chiedere prima lei”.

Dopo la fine del matrimonio con Cecchi Gori, Rita non ha ufficializzato alcun legame importante, sebbene in passato è stata paparazzata scambiare effusioni con un ragazzo in spiaggia a Miami.

Chi è Rita Rusic, partecipazione ad altri reality show

Nel 2010 è stata giurata in più puntate del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, sostituendo il collega Fabio Canino.