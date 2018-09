Grande Fratello Vip 2018, chi sono Giulia e Silvia Provvedi: scheda e foto

Silvia e Giulia Provvedi sono tra i protagonisti del "Grande Fratello Vip 3", in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi sono Silvia e Giulia Provvedi, carriera e vita privata

CARRIERA. Cantanti, conduttrici e showgirl, diversissime ma complementari. Ventiquattro anni. Hanno un rapporto unico e si definiscono "sorelle gemelle indipendenti". Hanno preso parte a diversi programmi televisivi e occupato riviste di cronaca rosa.

Concorrenti nella sesta edizione di "X Factor", Giulia e Silvia hanno preso parte a diversi reality show. E' del 2015 la vittoria in coppia all'Isola dei Famosi 10. Poi la conduzione di Italian Pro Surfer e la partecipazione come concorrenti a Dance Dance Dance ad inizio 2018.

VITA PRIVATA. Giulia è fidanzata dalla fine del 2017 con Pierluigi Gollini, portiere dall'Atalanta.

Silvia, invece, è single dopo la rottura con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, con cui è finita in modo burrascoso. Dopo l'addio, infatti, la cantante si è mostrata piuttosto rancorosa nei confronti dell'ex, a cui è stata legata per tre anni: "C'è chi lo chiama egoismo, per me è amor proprio", ha spiegato. Corona, dal canto suo, a storia chiusa, ha spiegato di non esserne mai stato innamorato. Parole durissime per Silvia, che non ha mai fatto sentire la sua mancanza durante la permanenza di lui in carcere.