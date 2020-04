Chi vince il Grande Fratello Vip: spunta il nome del favorito. Siete d'accordo?

Chi vince il "Grande Fratello Vip"? A contendersi la vittoria di questa edizione così particolare - la più lunga in assoluto nella storia delle versioni "celebrity" e segnata dall'emergenza coronavirus - sono sette concorrenti. Ed è sui loro nomi che si stanno sbizzarrendo i siti di scommesse online, arrivando ad ipotizzare un vero e proprio podio.

Chi vince il Grande Fratello Vip: il favorito è Patrick

E' il sito superscommesse.it ad azzardare il nome del papabile vincitore. "Nonostante non abbia ancora garantito l'accesso in finale, per il momento è Patrick Ray Pugliese il principale favorito alla vittoria del Grande Fratello vip - si legge - Dietro Patrick la concorrenza è piuttosto agguerrita con la showgirl Antonella Elia e il giovane Paolo Ciavarro (figlio degli attori Massimo ed Eleonora Giorgi) che sembrano poter avere ottime chance di successo. Attenzione anche alla quota di Aristide Malnati".

Ma come mai proprio Patrick? Veterano di “Grande Fratello”, è entrato di diritto nella mitologia del reality per la sua esilarante suite con Katia nel “Gf 4” mentre, durante “Gf 12”, ha conosciuto la madre di suo figlio. Anche nel corso di questa edizione vip si è fatto apprezzare dai coinquilini e dal pubblico per la sua simpatia e genuinità.

In basso, il confronto quote fra Snai, Sisal ed Eurobet sul mercato vincente Grande Fratello Vip 2020 (fonte superscommesse.it)

Chi sono i concorrenti rimasti al Grande Fratello Vip

Vi ricordiamo che al momento, nella Casa di Cinecittà, sono rimasti in sette: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese - tutti e tre al televoto per guadagnare gli ultimi due posti da finalisti - Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (già decretati finalisti nelle scorse puntate). Solo uno tra loro si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficienza. Chi sarà il fortunato?

