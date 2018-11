Il GF Vip chiude prima? Mediaset smentisce e comunica la data della finale

Questa edizione del Grande Fratello Vip non sarà certo ricordata tra i successi televisivi del 2019.

Un cast di concorrenti piuttosto debole se paragonato agli anni precedenti e la quasi totale assenza di dinamiche di gioco nuove in grado di incuriosire il pubblico, non hanno premiato il reality in termini di ascolti e di share, notevolmente inferiori a quelli registrati quando i protagonisti della Casa erano soggetti come Valeria Marini e Cristiano Malgioglio.

Sarà stato anche per questo che in queste ultime ore sul web si era diffusa la notizia secondo cui il Grande Fratello Vip avrebbe chiuso prima del previsto, rinunciando ad alcune puntate stabilite in partenza.

La decisione sarebbe stata clamorosa, se si pensa che l’anno scorso, proprio per gli ottimi riscontri ottenuti, il programma venne allungato di una settimana, ma le voci a riguardo si sono rivelate infondate alla luce del comunicato ufficiale diffuso da Mediaset.

Il GF Vip non chiude prima: il comunicato di Mediaset

A fare chiarezza sulla questione è intervenuta proprio Mediaset che ha smentito la chiusura anticipata dello show di Canale 5 e indicato la data della finale fissata sin dall’inio per il 10 dicembre.

“Nessuna chiusura anticipata per “Grande Fratello Vip”. Come previsto sin dall’inizio l’ultima puntata del reality, targato Endemol Shine Italy, andrà in onda lunedì 10 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5. Il programma ha totalizzato ad oggi una media di circa 3.400.000 spettatori e del 20% di share totale (21.43% di share sul target commerciale). Ottimi risultati che hanno portato i dodici appuntamenti previsti a un totale di quindici, in modalità raddoppio a giovedì alterni, facendo di questa edizione vip quella con il maggior numero di puntate”.

Questo il comunicato di Mediaset che elenca i prossimi appuntamenti del reality condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5.

I prossimi appuntamenti con Gf Vip, dunque, sono fissati per: