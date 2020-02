Clizia Incorvaia si pente del bacio a Paolo Ciavarro: “Fuori frequento un altro”

Un San Valentino all’insegna di un amore appena nato? Potrebbe rivelarsi meno semplice di così l’esordio del flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, suggellato da un bacio passionale dopo giorni di segnali verso una reciproca attrazione.

Nella notte, infatti, la fashion blogger ha ammesso di sentirsi in colpa per via della frequentazione con un altro uomo iniziata poco dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”, ha confidato a Denver l’ex moglie di Francesco Sarcina. “Ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.

“Vabbè vi eravate ‘lasciati’ molto alla buona, poi i termini li sai tu”, il commento di Andrea alla situazione che sembra essere da serio ostacolo alla libertà di Clizia di vivere serenamente la storia con Paolo.

Paolo Ciavarro parla della sua ex fidanzata

Intanto, Paolo Ciavarro ha affrontato il discorso flirt con Clizia Incorvaia con molta discrezione. Parlando con Antonio Zequila che ha tentato di indagare sulla sua vita privata, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi si è mostrato molto discreto e sulla sua passata relazione con la ex fidanzata si è limitato a confidare la definitiva conclusione: “Si chiama Alicia, è italiana con sangue venezuelano. E basta. Dico solo che sono contentissimo del fatto che si è rifidanzata, perché ha trovato un bravissimo ragazzo”.