Colpo di scena al 'Grande Fratello Vip', il programma parte in anticipo: tutte le info

Per alcuni concorrenti il 'Grande Fratello Vip' comincia in anticipo. Domenica 23 settembre, infatti, la produzione inviterà parte del cast (immaginiamo non più di cinque persone) a fare ingresso nella 'Caverna', il nuovo spazio privo di comfort della Casa, una sorta di vecchio 'Tugurio'.

"Per alcuni concorrenti il GF inizierà 24 ore prima, li trascineremo qui in piena notte e li chiuderemo in una zona scomoda della Casa", hanno spiegato gli autori in conferenza stampa. Anche la diretta no-stop si accenderà con anticipo, a partire da mezzanotte di domenica su Mediaset Extra.

La prima puntata vera e propria del reality, invece, va in onda lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi ed Alfonso Signorini.